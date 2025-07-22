Ещё один район Азербайджана отказался от традиции поминальных трапез

В Кюрдамирском районе отменено проведение поминальных трапез (эхсан).

Как передает Day.Az, об этом Teleqraf сообщил имам джума-мечети города Кюрдамир Агиль Алиев.

По его словам, данное решение приняли старейшины и религиозные деятели.

"Уже два месяца в нашем районе на поминальных мероприятиях предлагают только чай и халву, а от подачи обильных угощений отказались", - сказал он.

Отметим, что 10 дней назад подобное правило было введено в Сабирабадском районе.