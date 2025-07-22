https://news.day.az/society/1769400.html Ещё один район Азербайджана отказался от традиции поминальных трапез В Кюрдамирском районе отменено проведение поминальных трапез (эхсан). Как передает Day.Az, об этом Teleqraf сообщил имам джума-мечети города Кюрдамир Агиль Алиев. По его словам, данное решение приняли старейшины и религиозные деятели.
Ещё один район Азербайджана отказался от традиции поминальных трапез
В Кюрдамирском районе отменено проведение поминальных трапез (эхсан).
Как передает Day.Az, об этом Teleqraf сообщил имам джума-мечети города Кюрдамир Агиль Алиев.
По его словам, данное решение приняли старейшины и религиозные деятели.
"Уже два месяца в нашем районе на поминальных мероприятиях предлагают только чай и халву, а от подачи обильных угощений отказались", - сказал он.
Отметим, что 10 дней назад подобное правило было введено в Сабирабадском районе.
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