https://news.day.az/society/1769404.html В Мардакяне предположительно утонул человек - Ведутся поиски В поселке Мардакян Хазарского района Баку в неконтролируемой зоне моря предположительно утонул один человек. Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба МЧС. Согласно информации, к поискам незамедлительно были привлечены спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В Мардакяне предположительно утонул человек - Ведутся поиски
В поселке Мардакян Хазарского района Баку в неконтролируемой зоне моря предположительно утонул один человек.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба МЧС.
Согласно информации, к поискам незамедлительно были привлечены спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В настоящее время продолжаются поиски. Дополнительная информация будет предоставлена.
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