В Мардакяне предположительно утонул человек

В поселке Мардакян Хазарского района Баку в неконтролируемой зоне моря предположительно утонул один человек.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба МЧС.

Согласно информации, к поискам незамедлительно были привлечены спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время продолжаются поиски. Дополнительная информация будет предоставлена.