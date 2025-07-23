Прогноз погоды на четверг

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-27, днем 34-38 градусов тепла. Атмосферное давление - 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 70-80, днем 45-55 %.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах местами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-28, днем 36-41 градус тепла, в горах - ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.