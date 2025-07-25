Какая погода ожидается завтра в Баку?

Обнародован прогноз погоды на 26 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём - 33-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днём - 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди и грозы, местами интенсивные, град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных территориях временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём - 35-40° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днём 22-26° тепла.