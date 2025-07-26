МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана вновь обратилось к населению в связи с мерами противопожарной безопасности.

Как передаёт Day.Az, в обращении говорится:

"В связи с жаркой и засушливой погодой, наблюдаемой на территории страны, значительно возросло количество граждан, направляющихся на отдых в леса и прилегающие к ним зоны. Это, в свою очередь, резко увеличивает риск возникновения пожаров в лесах и на открытых территориях по различным причинам.

Так, по результатам анализа причин пожаров, произошедших в лесах и лесопарковых зонах, установлено, что большинство из них возникают из-за пренебрежительного отношения некоторых граждан к элементарным правилам противопожарной безопасности или из-за безответственного поведения. Следует помнить, что даже малейшая неосторожность может привести к тяжелым последствиям - как для лесных массивов, флоры и фауны, так и для окружающей среды в целом, и в конечном итоге - для общества".

Учитывая вышеуказанное, Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обратилось к населению, особенно к гражданам, проживающим вблизи лесных зон и отправляющимся на отдых на природу, с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности.

"Так, костры в лесу должны разводиться исключительно в специально отведенных местах. При этом необходимо предварительно оценить противопожарную обстановку на участке: не следует выбирать территорию под деревьями, среди сухой травы, кустарников или древесных остатков. В радиусе 0,5-1 метра вокруг костра трава должна быть очищена. Разведенный огонь нельзя оставлять без присмотра, а перед уходом его необходимо полностью потушить. Ветреную погоду следует считать противопоказанием к разведению огня. Не забывайте, что не полностью потушенные окурки, спички, выброшенные стеклянные предметы и материалы, пропитанные горючими жидкостями, представляют собой серьезную опасность возгорания. Помните, что равнодушие к правилам - это угроза нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112", - говорится в обращении.