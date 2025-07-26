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В Баку мастер провалился в шахту лифта и умер

24 июля около 23:00 в одном из заводов, расположенных в Наримановском районе Баку, произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, житель Агдашского района Руслан Алиев (1989 г.р.) упал в шахту лифта во время его ремонта в здании холодильного завода "Чинар".