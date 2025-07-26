https://news.day.az/society/1770230.html В Баку мастер провалился в шахту лифта и умер 24 июля около 23:00 в одном из заводов, расположенных в Наримановском районе Баку, произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, житель Агдашского района Руслан Алиев (1989 г.р.) упал в шахту лифта во время его ремонта в здании холодильного завода "Чинар".
В Баку мастер провалился в шахту лифта и умер
24 июля около 23:00 в одном из заводов, расположенных в Наримановском районе Баку, произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, житель Агдашского района Руслан Алиев (1989 г.р.) упал в шахту лифта во время его ремонта в здании холодильного завода "Чинар".
36-летний мастер, доставленный в больницу с тяжелыми травмами, скончался.
По данному факту в Наримановской районной прокуратуре ведется расследование.
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