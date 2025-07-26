Ветер усилится

В связи с ожидаемой 27-28 июля ветреной погодой в некоторых регионах страны объявлено желтое предупреждение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Джульфе, Ордубаде, Дашкесане, Гёранбое, Агстафе, Газахе, Гяндже, Шамкире, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабаде, Билясуваре, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Гаджигабуле, Шабране, Сиязане, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Агдаше, Ширване, Гёйчае, Товузе, Барде, Кельбаджаре, Джебраиле, Гобустане ожидается юго-восточный ветер, максимальная скорость которого составит от 13.9 до 20.7 м/с.