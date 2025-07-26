Чего ждать от погоды завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове будет, преимущественно, без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит: ночью - 23-26°, днем - 32-36° тепла. Атмосферное давление снизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - 40-50 процентов.

В регионах Азербайджана будет, преимущественно, без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град, местами туман.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем - 35-39° тепла, в горах - ночью 10-15°, днем - 21-26° тепла.