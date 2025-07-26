Крупное ДТП в Агдаме

В Агдамском районе произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az, на участке дороги Агдам-Ханкенди, проходящем по территории села Хыдырлы Агдамского района, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали пять человек.

Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По факту проводится расследование.