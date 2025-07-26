https://news.day.az/society/1770292.html Крупное ДТП в Агдаме В Агдамском районе произошло серьезное ДТП. Как передает Day.Az, на участке дороги Агдам-Ханкенди, проходящем по территории села Хыдырлы Агдамского района, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали пять человек. Пострадавшие госпитализированы.
Крупное ДТП в Агдаме
В Агдамском районе произошло серьезное ДТП.
Как передает Day.Az, на участке дороги Агдам-Ханкенди, проходящем по территории села Хыдырлы Агдамского района, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали пять человек.
Пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
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