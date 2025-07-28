Соцвыплаты за июль в Азербайджане завершены

Государственный Фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату всех социальных пособий за июль.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства.

"11 июля были выплачены пенсии за июль по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской Автономной Республике, 22 и 25 июля - по другим регионам, в том числе пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь", - отметили в ведомстве.