https://news.day.az/society/1770509.html Соцвыплаты за июль в Азербайджане завершены Государственный Фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату всех социальных пособий за июль. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства.
Соцвыплаты за июль в Азербайджане завершены
Государственный Фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату всех социальных пособий за июль.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства.
"11 июля были выплачены пенсии за июль по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району и Нахчыванской Автономной Республике, 22 и 25 июля - по другим регионам, в том числе пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь", - отметили в ведомстве.
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