https://news.day.az/society/1770657.html В Баку доставят сотни новых автобусов В августе-сентябре этого года начнут обслуживать пассажиров в Баку еще 200 новых и экологически чистых автобусов. Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). "В настоящее время на регулярных маршрутах столицы используется рекордное количество, более 2200 автобусов", - говорится в сообщении.
В Баку доставят сотни новых автобусов
В августе-сентябре этого года начнут обслуживать пассажиров в Баку еще 200 новых и экологически чистых автобусов.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
"В настоящее время на регулярных маршрутах столицы используется рекордное количество, более 2200 автобусов", - говорится в сообщении.
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