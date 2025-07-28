В Баку доставят сотни новых автобусов

В августе-сентябре этого года начнут обслуживать пассажиров в Баку еще 200 новых и экологически чистых автобусов.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"В настоящее время на регулярных маршрутах столицы используется рекордное количество, более 2200 автобусов", - говорится в сообщении.