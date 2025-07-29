https://news.day.az/society/1770792.html Важная новость для поступающих в магистратуру Результаты приема в магистратуру по государственной программе будут объявлены в ближайшие дни. Как сообщает Day.Az, об этом заявила в беседе с журналистами руководитель Группы управления государственной программы Туран Топалова. Она отметила, что результаты находятся на стадии обработки.
Важная новость для поступающих в магистратуру
Результаты приема в магистратуру по государственной программе будут объявлены в ближайшие дни.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила в беседе с журналистами руководитель Группы управления государственной программы Туран Топалова.
Она отметила, что результаты находятся на стадии обработки.
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