Важная новость для поступающих в магистратуру

Результаты приема в магистратуру по государственной программе будут объявлены в ближайшие дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила в беседе с журналистами руководитель Группы управления государственной программы Туран Топалова.

Она отметила, что результаты находятся на стадии обработки.