https://news.day.az/society/1770834.html В Геранбое столкнулись два ВАЗ-а, есть пострадавшие В Горанбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21015" пострадали три человека. Они были доставлены в больницу. По факту проводится расследование.
В Геранбое столкнулись два ВАЗ-а, есть пострадавшие
В Горанбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21015" пострадали три человека. Они были доставлены в больницу.
По факту проводится расследование.
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