В Геранбое столкнулись два ВАЗ-а,

В Горанбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21015" пострадали три человека. Они были доставлены в больницу.

По факту проводится расследование.