https://news.day.az/society/1770834.html

В Геранбое столкнулись два ВАЗ-а, есть пострадавшие

В Горанбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21015" пострадали три человека. Они были доставлены в больницу. По факту проводится расследование.