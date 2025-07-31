Начался выбор специальностей в колледжи

Выбор специальностей для поступления в учреждения среднего специального образования (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования будет проводиться с 31 июля по 7 августа до 23:59 на портале.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что на этапе выбора специальностей абитуриенты должны выбрать желаемые специальности, внести коды в "Электронное заявление абитуриента на выбор специальностей" и подтвердить их.