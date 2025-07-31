https://news.day.az/society/1771184.html Начался выбор специальностей в колледжи Выбор специальностей для поступления в учреждения среднего специального образования (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования будет проводиться с 31 июля по 7 августа до 23:59 на портале. Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Начался выбор специальностей в колледжи
Выбор специальностей для поступления в учреждения среднего специального образования (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования будет проводиться с 31 июля по 7 августа до 23:59 на портале.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Отмечается, что на этапе выбора специальностей абитуриенты должны выбрать желаемые специальности, внести коды в "Электронное заявление абитуриента на выбор специальностей" и подтвердить их.
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