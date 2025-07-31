Введены превентивные меры против риска миграции саранчи из России

В связи с массовым распространением саранчи на севере Республики Дагестан Российской Федерации и объявлением в связи с этим чрезвычайной ситуации, Центр защиты растений и фумигации Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства перешел на усиленный режим работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в министерстве сообщили, что на приграничных территориях начаты регулярные мониторинги.

С учетом угрозы миграции, вся техника и оборудование приведены в полную готовность для оперативной организации химической борьбы. В регионах усилены меры наблюдения и контроля, местные структуры полностью обеспечены необходимыми препаратами.

Отмечается, что саранча является одним из наиболее опасных вредителей сельскохозяйственных культур. Они грубо повреждают листья и другие органы растений, в результате чего их развитие останавливается и снижается урожайность. Саранча наносит серьезный ущерб посевам зерновых, фруктов и овощей, хлопчатника и других культур, а также даже плодовым деревьям.

В настоящее время на территории республики в основном встречаются три наиболее опасных вида саранчи - марокканская (Dociostaurus maroccanus Thunb.), азиатская (Locusta migratoria L.) и итальянская (Caloptenus italicus (Linnaeus)). Марокканская саранча является широко распространенным и многочисленным видом.

С начала текущего года на территории страны ведутся мероприятия по наблюдению и борьбе с саранчой, и эти меры последовательно продолжаются в течение сезона. По данным местных структур Центра защиты растений и фумигации (нейтрализация) Агентства аграрных служб, по состоянию на июль этого года наблюдения были проведены на площади 47 178 гектаров, заражение было зафиксировано на площади 10 315 гектаров, на 5 100 гектарах были проведены мероприятия по химической борьбе.