https://news.day.az/society/1771443.html Во время воздушной атаки на Киев поврежден Дом Азербайджана - ФОТО В результате комбинированной воздушной атаки вооруженных сил России на столицу Украины Киев поврежден Дом Азербайджана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Директор Рады азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов заявил, что в здании выбиты стекла с фасадной и тыльной сторон, повреждены жалюзи и мебель, пострадавших нет.
Во время воздушной атаки на Киев поврежден Дом Азербайджана - ФОТО
В результате комбинированной воздушной атаки вооруженных сил России на столицу Украины Киев поврежден Дом Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Директор Рады азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов заявил, что в здании выбиты стекла с фасадной и тыльной сторон, повреждены жалюзи и мебель, пострадавших нет.
Отметим, что 31 июля Россия нанесла по Украине воздушный удар с применением более 300 ударных дронов и 8 ракет. Главной целью стал именно Киев. В городе причинен серьезный ущерб жилым домам, административным зданиям и инфраструктуре. Число погибших достигло 28 человек.
1 августа в Киеве объявлен день траура.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре