https://news.day.az/society/1771603.html Трагедия в Ширване - погибли отец и сын В Ширване произошла трагедия: двое человек утонули в главном коллекторе, пролегающем через территорию города. Как передает Day.Az, инцидент произошел на одном из участков подземного сооружения. По предварительной информации, жертвами происшествия стали отец и его сын.
Трагедия в Ширване - погибли отец и сын
В Ширване произошла трагедия: двое человек утонули в главном коллекторе, пролегающем через территорию города.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на одном из участков подземного сооружения. По предварительной информации, жертвами происшествия стали отец и его сын.
На месте работают водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Ведутся активные поисково-спасательные мероприятия.
Официальная информация о деталях случившегося будет представлена по мере поступления.
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