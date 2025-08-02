Трагедия в Ширване

В Ширване произошла трагедия: двое человек утонули в главном коллекторе, пролегающем через территорию города.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на одном из участков подземного сооружения. По предварительной информации, жертвами происшествия стали отец и его сын.

На месте работают водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Ведутся активные поисково-спасательные мероприятия.

Официальная информация о деталях случившегося будет представлена по мере поступления.