В Баку пойман атохулиган под воздействием наркотиков

Сотрудниками Управления Государственной дорожной полиции города Баку был задержан водитель автомобиля марки "Lada" с государственным номером 99-PD-057 Фариз Исмайылов, который систематически нарушал правила дорожного движения и создавал реальную угрозу для здоровья других участников движения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, во время проверки документов поведение водителя вызвало подозрения, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование. В ходе проверки было установлено, что Ф.Исмайылов находился под воздействием наркотических веществ.

В отношении водителя был составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, и материалы были переданы в соответствующий суд.

Решением суда Фариз Исмайылов лишен водительских прав сроком на 2 года и подвергнут административному аресту на 60 суток.