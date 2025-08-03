В Азербайджане пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и мероприятий таможенного контроля, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления, обнаружена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотического средства марихуаны.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, транспортное средство с грузом "перец", следовавшее транзитом по территории Азербайджанской Республики из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию, было подвергнуто тщательной проверке на таможенном посту "Джануб-Астара" с привлечением служебной собаки.

В ходе досмотра на дне ящиков были обнаружены 154 прямоугольных пакета, скрытых от таможенного контроля под слоем товара, в которых находилось наркотическое средство марихуана общим весом около 103 килограммов 395 граммов.