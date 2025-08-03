https://news.day.az/society/1771797.html Какой будет погода в Баку завтра? Обнародован прогноз погоды на 4 августа. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным. Температура воздуха составит ночью 23-28° тепла, днём - 35-40° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм рт.
Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 4 августа.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.
Температура воздуха составит ночью 23-28° тепла, днём - 35-40° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днём - 35-40%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 24-28° тепла, днём - 35-40° тепла, в некоторых местах до 41° тепла, в горах ночью 21-26° тепла, днем 29-34° тепла.
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