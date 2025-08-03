Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 23-28° тепла, днём - 35-40° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днём - 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 24-28° тепла, днём - 35-40° тепла, в некоторых местах до 41° тепла, в горах ночью 21-26° тепла, днем 29-34° тепла.