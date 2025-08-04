Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Безопасность на дороге зависит не только от водителей, но и от пешеходов. К сожалению, в нашей стране игнорирование правил дорожного движения пешеходами, привычка переходить дорогу в неположенных местах и равнодушие к элементарным мерам безопасности становятся одной из основных причин трагических происшествий.

Особую тревогу вызывает то, что некоторые пешеходы воспринимают нарушение правил как обыденность - тем самым подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Переход дороги на красный свет, неосторожное поведение в зонах интенсивного движения, использование телефона и других отвлекающих гаджетов - все это в итоге приводит к трагедиям, которым уже нельзя вернуть ход назад".

В обращении отмечается, что каждый должен помнить, что дорога - это общее пространство, и правила действуют для всех без исключения. Любой участник движения - будь то водитель или пешеход - несет ответственность за соблюдение этих правил.

"Самый простой, но при этом эффективный способ предотвратить наезды на пешеходов - это переходить дорогу только по установленным пешеходным переходам, соблюдать сигналы светофора и быть внимательным. Каждый, кто нарушает эти базовые принципы - осознанно или по неосторожности - рискует не только собственной жизнью, но и других. Помните, что каждое нарушение на дороге может стоить жизни", - говорится в обращении.