https://news.day.az/society/1771931.html Вторая мощная вспышка за сутки зафиксирована на Солнце Новая вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце в понедельник. Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Вторая мощная вспышка за сутки зафиксирована на Солнце
Новая вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце в понедельник.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"На Солнце в активной области 4168 в 07:57 мск (08:57 по Баку - ред.) произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл - M2.1)", - говорится в сообщении.
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