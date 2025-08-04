Вторая мощная вспышка за сутки зафиксирована на Солнце

Новая вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце в понедельник.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце в активной области 4168 в 07:57 мск (08:57 по Баку - ред.) произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл - M2.1)", - говорится в сообщении.