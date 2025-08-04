https://news.day.az/society/1771951.html В Губе сгорело зерновое поле В Губинском районе сгорело поле зерновых. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Согласно информации, в селе Пирвахид, на прилегающей к лесу территории, на площади 3 га сгорели кустарники и 10 га поля убранного зерна.
В Губе сгорело зерновое поле
В Губинском районе сгорело поле зерновых.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно информации, в селе Пирвахид, на прилегающей к лесу территории, на площади 3 га сгорели кустарники и 10 га поля убранного зерна.
В селе Икинджи Нюгеди на площади 5 га сгорели кустарники и 10 га поля убранного зерна.
В обоих случаях лесополосы были защищены от огня. Возгорание ликвидировано подразделениями пожарной охраны.
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