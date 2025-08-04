В Губе сгорело зерновое поле

В Губинском районе сгорело поле зерновых.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, в селе Пирвахид, на прилегающей к лесу территории, на площади 3 га сгорели кустарники и 10 га поля убранного зерна.

В селе Икинджи Нюгеди на площади 5 га сгорели кустарники и 10 га поля убранного зерна.

В обоих случаях лесополосы были защищены от огня. Возгорание ликвидировано подразделениями пожарной охраны.