В ряде аптек Азербайджана выявлены нарушения

В июле 2025 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел проверки в 48 аптеках.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Центре аналитической экспертизы.

Отмечается, что 21 из этих проверок был проведен в Баку, а остальные 27 - в аптеках, расположенных в других городах и районах страны.

Из общего числа 10 проверок носили плановый характер, 37 - внеплановый, а одна являлась инспекцией вне рамок проверок.

По итогам проведенных мероприятий в 19 аптеках были выявлены различные нарушения. По этим фактам были составлены соответствующие административные протоколы по статьям 210.1, 221.1, 452.1 и 452.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.