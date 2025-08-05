В Азербайджане наказана женщина за невыплату алиментов

В Азербайджане наказана женщина, не выплачивающая алименты своим детям.

Как передает Day.Az, она признана виновной в неисполнении решения суда.

Бывший муж подал жалобу на Афет Гулиеву (имя и фамилия условные - ред.) за невыплату алиментов четверым детям. Мужчина (инвалид третьей группы) потребовал выплаты алиментов для покрытия расходов на детей.

Согласно решению суда, А.Гулиева должна выплачивать ежемесячно по 50 манатов на каждого ребенка. Поскольку она несет ответственность за то, что оставила детей с отцом и покинула семью. Женщина уже дважды наказывалась за невыплату алиментов. В настоящее время общая сумма невыплаченных алиментов составляет 6 000 манатов.

В суде выяснилось, что А.Гулиева снова вышла замуж и работает в салоне красоты в Абшеронском районе. Бывший муж попросил наказать женщину в соответствии с законом. Он также сообщил суду, что она получает ежемесячную зарплату в размере 400 манатов.

Решением Гёйчайского районного суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы (электронный браслет) сроком на 1 год.