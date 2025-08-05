Из Азербайджана в Таджикистан экстрадирована преступница

Гражданка Таджикистана Рано Сироевна Шарипова, 1973 года рождения, объявленная в международный розыск в 2021 году по обвинению в повторном и крупном мошенничестве, была передана таджикской стороне по ходатайству Генпрокуратуры Таджикистана, которое было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Обвиняемая Рано Шарипова в этом году была задержана в Азербайджане.

Было принято решение об экстрадиции обвиняемой, она была передана уполномоченным органам Таджикистана под сопровождением спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.