https://news.day.az/society/1772401.html Трагедия в Мингячевире В Мингячевире пожилой мужчина скончался на улице. Как передает Day.Az, 5 августа около 20:00 на улице М.Ф.Ахундова был найден мертвым житель города Гусейн Гасан оглу Алиев (1953 г.р.). Каких-либо следов насилия на теле обнаружено не было.
Трагедия в Мингячевире
В Мингячевире пожилой мужчина скончался на улице.
Как передает Day.Az, 5 августа около 20:00 на улице М.Ф.Ахундова был найден мертвым житель города Гусейн Гасан оглу Алиев (1953 г.р.). Каких-либо следов насилия на теле обнаружено не было.
По предварительным данным, во время прогулки по улице состояние Г.Алиева внезапно ухудшилось, и он умер на месте.
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