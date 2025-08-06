Трагедия в Мингячевире

В Мингячевире пожилой мужчина скончался на улице.

Как передает Day.Az, 5 августа около 20:00 на улице М.Ф.Ахундова был найден мертвым житель города Гусейн Гасан оглу Алиев (1953 г.р.). Каких-либо следов насилия на теле обнаружено не было.

По предварительным данным, во время прогулки по улице состояние Г.Алиева внезапно ухудшилось, и он умер на месте.