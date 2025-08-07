Погода на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 24-28° тепла, днём 34-38°тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-80 %, днём 40-45 %.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами возможен туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днём 35-40° тепла, в некоторых местах до 41° тепла. В горах ночью 16-21° тепла, днём 28-33°тепла.