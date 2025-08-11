В Баку будет дождливо

Обнародован прогноз погоды на 12 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в отдельных местах полуострова переменный дождь, грозы. Северо-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 21-24° тепла, днём 29-34° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 759 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 70-80 %, днём 40-45 %.

В районах Азербайджана местами грозовые дожди. Местами проливные дожди, град. Ночью и утром на некоторых горных территориях временами туман, Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днём 30-35° тепла. В горах ночью 12-17° тепла, днём 20-25°тепла.