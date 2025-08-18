Грузовик внезапно загорелся на дороге

На трассе Самсун-Анкара произошла серьезная авария с участием грузовика, за рулем которого находился гражданин Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на 13-м километре автодороги, вблизи населенного пункта Гюргенятак. Грузовик с государственным номером 77 HR 176, которым управлял Джамаладдин Мамедов, из-за неисправности тормозной системы потерял управление.

В результате загорелся прицеп машины. Сначала грузовик столкнулся с автомобилем, после чего на дорогу высыпались и загорелись коробки с красками, часть из которых попала на другие транспортные средства. Один человек получил травмы.

Пламя охватило участок длиной около 4 километров, огонь перекинулся на обочину, среднюю полосу дороги и распространился на лесополосу.

На место происшествия прибыли спасательные подразделения муниципалитета Самсуна и сотрудники Лесного управления, которым удалось локализовать и потушить возгорание до его дальнейшего распространения.

После завершения пожаротушения движение по трассе было полностью восстановлено.