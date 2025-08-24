Какой будет погода в Баку в понедельник?

Обнародован прогноз погоды на 25 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах слабый туман. Юго-восточный ветер вечером сменится порывистым северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днём 31-36° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм рт.ст. до 759 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных территориях туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днём 34-39° тепла. В горах ночью 13-18° тепла, днём 23-28° тепла.