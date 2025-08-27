Как долго продлится ветренная погода в Азербайджане?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется периодически усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 20-24, днем - 27-30 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха ночью 70-75, днем - 45-55 процентов.

В регионах Азербайджана осадков не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых местах Лянкяран-Астаринской зоны возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет туман. Ветер - умеренный восточный. Температура воздуха ночью 22-26, днем - 34-39, ночью в горах 12-17, днем - 24-29 градусов тепла.

Ожидается, что ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до полудня 29 августа.