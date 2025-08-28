Какой будет погода в Баку завтра?

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала прогноз погоды на 29 августа.

Как сообщили Day.Az в Службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на умеренный.

Температура воздуха ночью 20-24, днем - 29-33 градуса тепла. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70, днем - 35-40 процентов.

В регионах Азербайджана осадки не прогнозируются. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью 20-25, днем - 34-39, в горах ночью 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.