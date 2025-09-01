В Баку сохранится жара

Обнародован прогноз погоды на 2 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 35-40% днем.

В регионах Азербайджана погода также преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 20-25° тепла.