Прогноз погоды на пятницу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 сентября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 28-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80% ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В некоторых местах возможны непродолжительные ливни, град, ночью и утром - туман. Ветер - умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35, в горах: ночью - 12-17, днем - 18-23 градуса тепла.