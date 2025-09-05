Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере здравоохранения

В Будапеште состоялось 11-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией. Азербайджан на заседании был представлен делегацией во главе с сопредседателем Межправительственной комиссии, министром финансов Сахилем Бабаевым.

Об этом сообщило Day.Az министерство здравоохранения.

В рамках мероприятия были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, энергетика, здравоохранение, труд, социальная защита, наука, образование, культура, туризм и продовольственная безопасность.

Был подписан документ о сотрудничестве в области здравоохранения - четырёхсторонний Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским медицинским университетом, Печским университетом (Венгрия), компаниями PannonPharma и Scandens Pharmaceuticals.