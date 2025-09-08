Прогноз погоды на вторник

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление опустится с 760 мм рт.ст. до 757 мм.рт.ст, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Но ночью и утром на некоторых горных территориях ожидается небольшой дождь и грозы, град, ночью и утром местами возможен туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 17-22° тепла.