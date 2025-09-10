В ряде районов ожидаются ливни

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых пригородных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Прогнозируется сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-23, днем - 25-28 градусов тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80% ночью и 60-65% днем.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В некоторых районах вероятны интенсивные ливневые дожди и град, в высокогорьях - мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 27-30, в горах: ночью - 8-13, днем - 14-17 градусов тепла.