Прогноз погоды на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 13 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди.

Прогнозируется периодически усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем - 22-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 70-75 %, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, местами - интенсивные ливни и град, в высокогорьях - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Ветер - восточный, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем - 22-27°, в горах: ночью - 3-7°, днем - 7-12° тепла.