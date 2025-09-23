Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на среду, 24 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В течение дня местами возможны дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем - 20-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 70-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных местностях ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы. Местами - туман. Ветер - умеренный восточный. Температура воздуха составит ночью 11-16°, днем - 20-25°, в горах: ночью - 1-6°, днем - 7-12° тепла.