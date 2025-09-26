Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, днем местами кратковременные дожди. В некоторых районах полуострова дожди возможны ливни, грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16 °C, днем - 16-19 °C. Атмосферное давление выше нормы, около 766 мм рт. ст., относительная влажность - 75-85 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах дожди могут носить ливневый характер, возможен град, в высокогорных районах - мокрый снег. В некоторых местах будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-16 °C, днем - 18-23 °C; в горах ночью - 3-6 °C, днем - 6-9 °C.