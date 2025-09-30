Прогноз погоды на первый день октября

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди. В отдельных частях полуострова возможны кратковременные ливни с грозами. Вечером осадки постепенно прекратятся. Сильный северо-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди и грозы. В некоторых местах пройдут интенсивные ливни, выпадет град, в горных местностях возможен снег. Местами и временами будет наблюдаться туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 17-21, в горах: ночью - 4-8, днем - 9-14 градусов тепла.