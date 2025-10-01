Завтра возможны кратковременные дожди

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, к утру в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16 °C, днём 18-21 °C. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность - 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах дожди могут носить ливневый характер, возможен град, в высокогорных районах - мокрый снег. В некоторых местах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16 °C, днем - 17-21 °C; в горах ночью - 4-8 °C, днем - 10-15 °C.