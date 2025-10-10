Завтра будет пасмурно

11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 20-24.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 75-80%, днем ​​- 55-65%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем ​​в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозой, град, местами - туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 14-17, днем - 21-26, в горах ночью - 5-10, днем - 10-15 градусов тепла.