Завтра будет пасмурно - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 20-24.
Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 75-80%, днем - 55-65%.
В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозой, град, местами - туман, будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью 14-17, днем - 21-26, в горах ночью - 5-10, днем - 10-15 градусов тепла.
