Завтра в Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 15 на 16 октября и утром местами возможна небольшая изморось. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - 19-22 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85 %, днем - 60-65 %.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах, а к вечеру - в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных местах возможны ливни и град. В некоторых местах временами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 2-6, днем - 8-13 градусов тепла.