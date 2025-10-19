Завтра ожидается более 20 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 20 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 14-17°, днём 20-24°. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером в северных и западных районах ожидаются переменные дожди и грозы, в отдельных местах осадки будут интенсивными, выпадет град. В некоторых местах временами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха составит ночью 11-16°, днем - 20-25°; в горах ночью - 2-7°, днем - 8-13°.