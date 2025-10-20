Завтра ожидается мокрый снег

Обнародован прогноз погоды на 21 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен дождь, умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм.рт.ст. до 765 мм.рт.ст, относительная влажность составит 70-80%.

О погоде в регионах страны

В районах Азербайджана местами ожидается грозовой дождь, в отдельных местах проливной дождь, град, в высокогорье с переходом в мокрый снег. Местами туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем 17-21 градус тепла, в горах ночь. 1-5 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.