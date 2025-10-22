Прогноз погоды на 23 октября

23 октября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, утром в пригороде возможна морось, умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 13-16 градусов тепла, днем - 19-22.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-85%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди с грозами, местами - туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 10-14, днем - 19-23, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.