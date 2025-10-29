Завтра ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на четверг, 30 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в ночь с 29 на 30 октября и утром в некоторых местах пройдут дожди.

Сильный северо-западный ветер во второй половине дня немного стихнет. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов, днем - 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 770 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 70-75%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана местами и временами прогнозируются дожди с грозами. В некоторых местах возможны интенсивные ливни и град, в горах - снег. Вечером осадки постепенно прекратятся.

Местами будет наблюдаться туман, местами - усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 16-20, в горах: ночью - 1-5, днем - 5-9 градусов тепла.