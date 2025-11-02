В Германии состоялся II Европейский форум азербайджанских инженеров

В немецком городе Кёльн прошел II Европейский форум азербайджанских инженеров, посвященный теме "Перспективы сотрудничества в областях искусственного интеллекта и энергетики между Азербайджаном и Европой".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие было организовано при поддержке Фонда содействия азербайджанской диаспоре, действующего при Госкомитете, а также при участии Альянса азербайджанцев Германии.

Глава оргкомитета I Европейского форума и председатель правления Альянса Алтай Рустамли отметил, что форум играет важную роль в консолидации деятельности азербайджанских инженеров за рубежом.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подчеркнул значимость форума как эффективной платформы для обмена знаниями и опытом, а также укрепления сотрудничества: "Независимо от того, где проживают наши соотечественники, внимание азербайджанского государства всегда сосредоточено на них. Политика Президента Ильхама Алиева в сфере работы с диаспорой, соответствующая современным вызовам, способствует активизации научной и культурной дипломатии наших граждан за рубежом. Европейский форум азербайджанских инженеров создает условия для раскрытия их интеллектуального потенциала, генерации новых идей и реализации совместных проектов".

В рамках мероприятия были представлены видеоматериалы о деятельности Госкомитета, целях проведения специализированных форумов, а также презентации, посвященные применению искусственного интеллекта, технологиям распознавания человеческих эмоций, этическим аспектам человекоподобной робототехники и другим инновационным направлениям.

Модератором мероприятия, собравшего около 200 участников и гостей из 16 европейских стран и 45 городов Германии, выступила председатель Немецко-Азербайджанского музыкального общества "Мугам" Сабина Мамедова.